ВСУ атаковали Севастополь

Севастополь снова подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал он.

Глава региона призвал жителей покинуть открытые пространства и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее ВСУ вновь ударили по автобусу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел на автодороге в Старобешевском муниципальном округе. Транспорт следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. В результате удара пострадали девять человек.