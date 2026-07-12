Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) слабеет по всей линии фронта. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

© Лента.ру

«Россия ведет боевые действия на территории Украины сразу по шести направлениям. По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии фронта. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже», — сказал он.

По его словам, НАТО рассчитывало использовать Украину в качестве прокси и ослабить Россию, однако сейчас ослабевает именно альянс. Джонсон отметил, что внутри НАТО «растут разногласия и нет единого мнения».

Ранее сообщалось, что армия России продвинулась на славянском направлении. Отмечается, что российским подразделениям осталось продвинуться менее 10 километров до Краматорска.