Новые взрывы прозвучали в Одессе

Взрывы произошли в Одессе и Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

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По информации на вечер субботы, 11 июля, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины сообщало о повреждениях портовой инфраструктуры в регионе.

В Минобороны РФ отметили, что в Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры. Их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.