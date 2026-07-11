Атака на Таганрог: раскрыт маршрут дронов

Дроноводы ВСУ могли нанести удар по судам в акватории Таганрогского залива с нескольких площадок, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По данным газеты, украинские беспилотники атаковали в заливе четыре коммерческих судна, в том числе танкер, перевозивший метанол. Силы ПВО при отражении атаки сбили 15 дронов.

Эксперт отметил, что БПЛА могли быть запущены с площадок в Запорожье, ДНР, Харьковской области. В любом случае, добавил он, операторы направляли дроны «с ближайшей точки», к примеру, из Краматорска или Славянска.

Дандыкин пояснил, что ответ ВС РФ был жестким, моментальным, массированным, были поражены цели «от Измаила до Приморского, до Одессы».

Ранее сообщалось, что Киев получает дроны различных типов от европейских союзников (Британии, Франции, Германии, Испании, Италии), США, Канады.

Кроме того, в каждом украинском городе есть площадки для сбора беспилотников, расположенные в гаражах, сараях, ангарах, музеях, цехах заводов. Запчасти для дронов поступают из Китая, США, Японии, Германии, нередко также используются детали от сбитых российских беспилотников.