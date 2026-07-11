Позиции России на фронте оценили

Позиции России в украинском конфликте улучшаются, несмотря на масштабную и абсолютно аморальную поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru.

«Ситуация меняется не в пользу Украины, а в пользу России — при всей той масштабной и абсолютно аморальной поддержке Украины, которую ей оказывают страны НАТО», — отметил Косачев.

Косачев: удары ракетами под руководством НАТО — это агрессия, а не самооборона

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что позиция лидеров стран НАТО по ударам вглубь России демонстрирует, что опасения политиков по поводу безопасности страны оправданны. По ее словам, сейчас все много чего говорят, но нужно смотреть на реальные действия.