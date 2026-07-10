Румыния уничтожила еще пять морских беспилотников

Румынские военные обнаружили в Чёрном море ещё пять морских беспилотников и впоследствии уничтожили их. Некоторые аппараты были оснащены взрывчаткой, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.

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По его словам, недавний взрыв беспилотника в порту Констанца оказался лишь одним из нескольких подобных эпизодов. Во время наблюдения за акваторией специалисты нашли остатки ещё пяти аппаратов.

«Были обнаружены остатки ещё пяти БПЛА на море, которые затем были уничтожены», — заявил Мируцэ.

Он добавил, что часть беспилотников содержала взрывчатые вещества, тогда как на других их не обнаружили.

Врио главы Минобороны уточнил, что происшествие в Констанце стало пятым по счёту. Четыре аналогичных случая произошли ранее, ещё один зафиксировали после него.

Мируцэ также объяснил, почему находившиеся поблизости военные корабли не отреагировали на появление беспилотника. По его словам, в мирное время охрана порта не относится к прямым задачам армии.

Он отметил, что корабли не выполняли боевую миссию, а военные могут подключаться к таким операциям только после официального обращения со стороны ответственных ведомств. Ситуацию Мируцэ сравнил с пожарной машиной, которая не отправляется на вызов без соответствующего распоряжения.

Ранее в порту Констанца провели эвакуацию после обнаружения морского дрона. Беспилотный катер, на борту которого находились десятки килограммов взрывчатки, сдетонировал через несколько часов. К этому моменту людей успели вывести из опасной зоны.

В российском посольстве заявили, что аппарат принадлежал Украине. После произошедшего в Румынии также прозвучали призывы прекратить поддержку Киева.