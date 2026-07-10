ВСУ усилили удары вглубь Херсонской области

Вооруженные силы Украины в последнее время усилили удары вглубь Херсонской области, применяя для этого различные средства поражения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на международной онлайн-встрече "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

"Сейчас атаки киевского режима и киевских военных распространяются и вглубь области. Противник систематически применяет артиллерию, беспилотники различного типа - уже и реактивные, и обычные - и другие средства поражения", - сказал Сальдо.

При этом, уточнил глава региона, ВСУ в том числе минируют дороги, которые используются для выезда машин скорой помощи и доставки продуктов.