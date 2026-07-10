ВСУ начали минировать приграничные водоемы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили команду минировать водоемы в Черниговской области. Об этом сообщил связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы. По мнению командования ВСУ, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения приграничья»», - говорится в сообщении.

Также, по данным силовиков, которые проанализировали публикации украинских волонтеров, в Черниговскую область были переброшены подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ направили в Сумскую область карательные отряды. По его словам, цель этих отрядов — запугивать штурмовиков, отказывающихся воевать, и не допускать эвакуации местных жителей в Россию.