В Европе рассказали, может ли Украина быстро решить проблему с ПВО

Более 92% российских баллистических ракет достигают своих целей и поражают объекты ВСУ, и решение проблемы с системами противовоздушной обороны (ПВО) для Украины потребует как минимум нескольких месяцев. Об этом пишет газета El País.

Издание пишет, что у Украины все еще недостаточно сил для того, чтобы противостоять России. Так, в ходе последних двух атак на Киев 2 и 6 июля 49 из 53 использованных баллистических ракет достигли своих целей, что составляет 92%. Эксперты рассказали, что недостаток ракет к системам ПВО невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе.

«Американская промышленность не в состоянии производить достаточное количество продукции для пополнения этих запасов, и, кроме того, Украина не входит в число ее приоритетов», — отметил украинский военный эксперт Андрей Мельник.

По его словам, для производства ракет для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot по лицензии Киеву «в лучшем случае» потребуется полгода.

Редактор военно-политического журнала Ejercitos Кристиан Вильянуэва также отметил, что производство Patriot осуществляется в «значительно меньших» количествах, чем требуется. Он подчеркнул, что проблема заключается не только в самих ракетах, но и во всей системе которая поддерживает комплекс, а именно: в радарах, транспортных средствах, пусковых батареях, лицензиях, производственных линиях и так далее.

Вильянуэва отметил, что все будет зависеть от экспортных правил США, требований к лицензированию и от присутствия украинских специалистов в США. Эксперт подчеркнул, что решение проблемы с Patriot для Украины займет «много месяцев».

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также он подчеркнул, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе.

Затем агентство Reuters сообщало, что ракеты-перехватчики для комплексов Patriot могут начать производить в Германии или другой европейской стране, а после завершения конфликта предприятия перенесут на Украину.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев также отметил, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по лицензии США, могут появиться в стране лишь через два-три года.