Эксперт раскрыл планы Европы против России

Военный обозреватель Валентин Филиппов в материале для «Царьграда» обратил внимание на разрозненность прогнозов европейских стран относительно сроков возможного конфликта с Россией: некоторые политики и эксперты называют 2030 год, другие утверждают, что война уже идет, третьи предполагали эскалацию уже в начале июля.

Филиппов также напомнил, что в 2025 году был разработан, а в 2026-м утвержден общеевропейский план Readiness 2030 (ранее ReArm Europe), направленный на укрепление обороноспособности. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились выделить Киеву 140 млрд евро в течение двух лет, а также закупить вооружение на десятки миллиардов.

Однако, по мнению обозревателя, реальных средств на собственное перевооружение у Европы сейчас недостаточно. Кроме того, он указал на сохраняющиеся проблемы с комплектованием армий, особенно на фоне низкого интереса граждан к военной службе. Согласно данным из Германии, на медкомиссию по повесткам Минобороны явились лишь 1,5 тыс. человек из 300 тыс. получивших уведомления.

Аналитики также отмечают, что для изменения ситуации потребуется время и серьезная корректировка законодательства в странах ЕС. Обозреватель подчеркнул, что без учета этих факторов планы перевооружения могут остаться нереализованными.