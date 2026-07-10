В Швейцарии раскрыли, что происходит с ВСУ

Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава.

"Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины Александр Сырский недавно усомнился, сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Проблемы есть и с логистикой в целом", — заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

При этом, подчеркнул Бо, положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.

"Страны НАТО пообещали выделить на поддержку Украины 70 миллиардов долларов. Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной", — добавил эксперт.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина получила крупную партию помощи в области систем противовоздушной обороны (ПВО) от Канады.