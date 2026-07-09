ВСУ умышленно сбрасывают зажигательные боеприпасы на сельскохозяйственные поля с зерновыми культурами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС разведчик группировки войск "Южная" с позывным Табол.

"ВСУ поджигают сельскохозяйственные поля, где растут зерновые культуры, сбрасывая умышленно "зажигалки" (боеприпасы с зажигательной смесью - прим. ТАСС), в результате чего происходит мгновенное возгорание", - сказал разведчик.

Он пояснил, что ВСУ ведут целенаправленные сбросы на поля с нескольких сторон, чтобы пожар охватил большую площадь.