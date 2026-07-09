Иранский спикер выдвинул ультиматум по Ормузскому проливу

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с заявлением после новых атак американских военных по территории исламской республики. Он сообщил об условиях открытия Ормузского пролива в соцсетях.

Галибаф посоветовал оппонентам не метаться бессмысленно, иначе они уйдут под воду еще глубже. Он подчеркнул, что Ормузский пролив возобновит работу исключительно при выполнении договоренностей с Ираном, а не под угрозами из-за океана.

Спикер также акцентировал, что времена, когда запугивания и нарушенные обещания Штатов оставались без ответа, ушли в прошлое. Любой новый удар неминуемо повлечет за собой ответную атаку.

Его риторика стала реакцией на операцию Центрального командования Вооруженных сил США, целью которой было ослабление возможностей Ирана по контролю над проливом.

Ранее в Пентагоне отчитались о нанесении ударов по целому ряду объектов.