США возобновили удары по Ирану

Центральное командование ВС США возобновило удары по Ирану из-за «угрозы свободы судоходства» в Ормузском проливе. Об этом сообщило командование в соцсети Х 8 июля.

«По указанию главнокомандующего силы Центрального командования США начали проводить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить их способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. Соединенные Штаты привлекают Иран к ответственности за недавнюю необоснованную агрессию против коммерческого судоходства и гражданских экипажей, свободно следующих по жизненно важной международной водной артерии», — говорится в сообщении.

Трамп считает, что может стать жертвой покушения и является «целью №1» для одной страны

На саммите НАТО в Анкаре 8 июля президент США Дональд Трамп назвал руководителей Ирана «подонками» и заявил, что больше не намерен вести с ними переговоры. Он сказал, что считает пустой тратой времени общение с ними.