Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 220 человек. Также были уничтожены американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 других автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger производства Великобритании.

Об уничтожении Rapid Ranger военные сообщили впервые.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют ВСУ.

В ведомстве отметили, что удары производили оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Также российские военные поразили украинские логистические центры, пункты временной дислокации военных ВСУ в 144 районах.