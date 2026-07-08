Трамп: Турция пытается получить F-35

Президент США Дональд Трамп назвал Турцию «серьезной военной силой» и отметил, что она все еще хочет получить американские истребители F-35. Его слова приводит РИА Новости.

В 2019 году Турция приобрела у России комплекты С-400. США потребовали отказаться от российского оружия в пользу Patriot. После отказа Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Накануне Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. А сегодня американский лидер оценил военный потенциал Турции.

«Это серьезная военная сила, у них миллионы солдат. Турция очень сильна. У них много нашего лучшего оборудования. Они пытаются заполучить F-35», - заявил он.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассчитывает на положительное решение США по истребителям F-35.