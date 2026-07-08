США атаковали Иран

США начали серию мощных ударов по Ирану из-за атак в Ормузском проливе, об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

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«Удары США являются ответом на иранские атаки на три коммерческих судна, которые проходили через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.

В командовании назвали атаки Ирана необоснованными и нарушающими режим прекращения огня.

В уезде Сирик были слышны звуки семи взрывов, сообщило иранское агентство Tasnim.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.