Взрывы прогремели в Днепропетровске

Взрывы были слышны в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске прогремели взрывы», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент инцидента в нескольких районах Днепропетровской области действовал сигнал воздушной тревоги.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки поразили используемые ВСУ логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.