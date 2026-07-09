Взрывы прогремели в Днепропетровске
Взрывы были слышны в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске прогремели взрывы», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент инцидента в нескольких районах Днепропетровской области действовал сигнал воздушной тревоги.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки поразили используемые ВСУ логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.