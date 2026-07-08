В Пензенской области обнаружили обломки БПЛА

В Пензенской области обнаружили обломки беспилотника, территория оцеплена, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата», — написал он в своём Telegram-канале.

На место прибыли службы экстренного реагирования.

Силы ПВО в ночь на 8 июля уничтожили 415 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном, а также акваториями Азовского и Чёрного морей.

В Саратовской области при атаке БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие.