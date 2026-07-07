Российский «Ньютон» обеспечит питание РЭБ в зоне СВО

Российскую станцию «Ньютон», которая обеспечивает питание систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в полевых условиях, применяют в зоне проведения СВО. Об этом официальный представитель компании-разработчика «Феникс 9» сообщил ТАСС.

Гибридная станция питания состоит из генератора и аккумулятора-накопителя.

«Это полностью наша разработка, которая призвана сократить расход бензина в несколько раз и одновременно обеспечить питание мощных установок для радиоэлектронной борьбы — до 20 каналов», — сказал он.

Станция весом 36 килограммов может обеспечить электроэнергией автономную точку связи или бытовое оборудование в блиндажах. Собеседник агентства отметил, что «Ньютон» запустили в мелкосерийное производство. В зону СВО поставили около ста изделий. В организации добавили, что последняя версия станции обеспечивает до 30 киловатт-часов энергии за счет семи литров бензина.

Ранее в июле стало известно, что российский комплекс РЭБ «Поле-31» сможет подавлять спутниковую навигацию дронов на расстоянии не менее двух километров.