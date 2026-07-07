Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полторы недели лишились 37 автомобильных заправочных станций (АЗС). Об этом свидетельствует подсчет ТАСС на основе данных Минобороны России.

Успешные поражения станций также подтверждают украинские паблики.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили все автозаправочные станции (АЗС) на трассе из Днепропетровска в Харьков.

Секретная операция ВС РФ: мощные удары истощили ВСУ

Удары ВС России по топливной инфраструктуре Украины начались в июне. Так, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.