Киев устроил налет на Москву
Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Ранее киевский режим устроил массированный налет на Россию. Всего наши силы противовоздушной обороны сбили над страной 519 дронов-камикадзе ВСУ.
По данным Минобороны РФ, сбили беспилотники над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.