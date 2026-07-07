Белгород подвергся повторной атаке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за ночь атаковали Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

При этом в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, там работает бригада пожарных.

Российский город вновь подвергся ракетной атаке

Также врио губернатора Белгородской области поделился подробностями первой украинской атаки на регион.