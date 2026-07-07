Белгород подвергся повторной атаке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за ночь атаковали Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, никто не пострадал, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.
При этом в Белгороде произошло возгорание на инфраструктурном объекте, там работает бригада пожарных.
Российский город вновь подвергся ракетной атаке
Также врио губернатора Белгородской области поделился подробностями первой украинской атаки на регион.
«По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Шуваев.