Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут, только за минувшую неделю они составили 10,1 тыс. солдат, включая иностранных наемников. Данные об этом привел в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на неделе составили около 10 105 украинских боевиков и наемников, на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», - пояснил он, проанализировав данные Минобороны РФ.

При этом, по информации военного эксперта, рост потерь среди личного состава украинской армии «наблюдается седьмую неделю подряд».

«Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток», действующей в Днепропетровской и Запорожской области», - заметил он.

Также, по информации эксперта, в течение семи дней под контроль российских войск перешло 11 населенных пунктов.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу, 3 июля, доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска взяли под контроль Константиновку - один из ключевых городов Донбасса.

На следующий день российские военные предложили Киеву остановить обстрелы города и провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ, которые остались в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения.