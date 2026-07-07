КНР провела испытание баллистической ракеты

Военно-морские силы КНР осуществили тестовый пуск баллистической ракеты большой дальности с борта атомной субмарины. Стрельбы прошли в южной акватории Тихого океана, сообщило агентство «Синьхуа».

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По информации официальных источников, боеголовка была учебной, без заряда. Предыдущий аналогичный запуск выполнялся два года назад. Тогда Китай испытал межконтинентальную баллистическую ракету с имитатором боевой части.

До этого подобных манёвров не проводилось с 1980 года. Эксперты отмечали, что тесты 2024 года зеркально отражали проверки, которые регулярно устраивает американская сторона для своего арсенала.

В Кремле прокомментировали запуск Китаем баллистической ракеты

Нынешний пуск вызвал дипломатическую реакцию в регионе. Ряд стран выразили озабоченность ростом военной активности Пекина в международных водах, уточняет Associated Press.