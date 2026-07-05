Количество атаковавших Москву беспилотников достигло 15

В воскресенье, 5 июля, российская столица подверглась очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным в его канале на платформе "Макс", общее количество дронов, которые пытались нанести удар по городу, достигло 15. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали оперативно и эффективно, уничтожив все воздушные цели, летевшие в направлении Москвы.

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Первые сигналы об угрозе поступили около полудня, когда на дальних подступах к столице были сбиты два первых беспилотника. Спустя несколько часов вражеские аппараты предприняли новую попытку прорыва. В 15:16 силы ПВО отразили атаку сразу пяти дронов, а уже через девять минут, в 15:25, были ликвидированы еще три беспилотных летательных аппарата. Завершающий этап отражения атаки пришелся на 15:39, когда мэр Москвы сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА, приближавшихся к черте города. Таким образом, общее число сбитых целей составило 15.

Сергей Собянин отметил, что на места падения обломков сбитых беспилотников незамедлительно выехали специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений на земле в результате падения фрагментов дронов не зафиксировано.

На фоне этой массированной атаки для обеспечения безопасности авиаперевозок были введены временные ограничения на работу столичного аэропорта Домодедово. С 14:49 воздушная гавань перестала принимать и отправлять воздушные суда. Данные меры носят исключительно профилактический характер и вводятся для гарантированной безопасности полетов гражданской авиации в условиях активной работы средств противовоздушной обороны.