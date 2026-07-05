Стало известно, откуда атаковали Ростов

В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную и беспилотную атаки украинских вооруженных формирований. Генерал-майор авиации Владимир Попов объяснил, откуда велись комбинированные удары, сообщает aif.ru.

Попов рассказал, что стартовали с площадки в украинском приграничье.

«Это Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Такие комбинированные удары они наносят где-то недалеко от линии соприкосновения, удары идут на разных направлениях, отвлекающие манёвры», — отметил генерал.

По его словам, ВСУ могли одновременно запустить ДРГ и организовать боестолкновение, чтобы отвлечь внимание.

Попов подчеркнул, что ответом на атаки ВСУ станет выявление и уничтожение мест производства и хранения вооружения, точек запуска, логистики противника.

Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших в ходе атаки нет.