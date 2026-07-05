Стало известно, откуда атаковали Ростов
В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную и беспилотную атаки украинских вооруженных формирований. Генерал-майор авиации Владимир Попов объяснил, откуда велись комбинированные удары, сообщает aif.ru.
Попов рассказал, что стартовали с площадки в украинском приграничье.
«Это Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Такие комбинированные удары они наносят где-то недалеко от линии соприкосновения, удары идут на разных направлениях, отвлекающие манёвры», — отметил генерал.
По его словам, ВСУ могли одновременно запустить ДРГ и организовать боестолкновение, чтобы отвлечь внимание.
Попов подчеркнул, что ответом на атаки ВСУ станет выявление и уничтожение мест производства и хранения вооружения, точек запуска, логистики противника.
Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших в ходе атаки нет.