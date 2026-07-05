Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором Киева

Германия хочет внести самый большой взнос среди стран НАТО в новый военный пакет для Киева. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.

Писториус заявил в интервью немецким СМИ, что доля ФРГ, «несомненно, будет самым большим отдельным взносом». При этом Киев рассчитывает получить не только кредиты ЕС, но и средства из «нового фонда поддержки».

«Речь идет об общей сумме в 70 миллиардов евро», — подчеркнул Писториус.

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При этом он не сказал, сколько потратит Германия в рамках этой суммы.

Ранее украинский посол заявил, что в бюджете Германии на 2026 год и в проекте бюджета на 2027 год на помощь Украине заложено 11,5 млрд евро.