Бойцы "Востока" сбили беспилотники "Мара", Vector и "Лелека"

Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" уничтожили беспилотники "Мара", Vector и "Лелека", а также тяжелые гексакоптеры ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе мониторинга воздушного пространства в Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" обнаружили приближение БПЛА ВСУ. <…> Координаты воздушных целей были переданы операторам FPV-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем. Расчеты оперативно выдвинулись на рубежи работы и уничтожили выявленные воздушные цели. В результате поражены БПЛА самолетного типа "Мара", Vector и "Лелека", а также тяжелые гексакоптеры противника", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что взаимодействие расчетов БПЛА при выполнении задачи выполнялось с использованием отечественных средств связи и управления в режиме реального времени.