В Санкт-Петербурге атаковали нефтяной терминал

Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Санкт-Петербург. Удар, как сообщает пресс-служба администрации губернатора города, пришелся в Кировском районе на территорию нефтяного терминала.

Силами ПВО «отражена атака вражеских БПЛА», говорится в сообщении. Удар, как уточняется, пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Петербурга.

«Техногенные последствия ликвидированы», - отметили в сообщении, подчеркнув, что пострадавших нет.

Возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка из-за атаки

Губернатор Александр Беглов также сообщил, что силы ПВО сбили 72 беспилотника, один из них упал в Петергофе.