В Николаеве чилиец застрелил двоих колумбийцев. Как сообщает «Царьград», на Украине стали охотиться на наемников, а Киев открыл двери для отморозков со всего мира.

По словам очевидцев, 1 июля автомобиль Opel Vectra двигался по одному из проспектов Николаева. Машина притормозила на светофоре, когда внезапно прогремели два выстрела. Вскоре выяснилось, что чилиец, сидевший на заднем сиденье, выстрелил в затылки двум колумбийцам на передних сиденьях.

Такие сообщения появляются на Украине не в первый раз. Например, 18 октября 2025 года на заправке под Тернополем один колумбиец зарезал другого — якобы из-за бытовой ссоры. В 2024 году в Славянске погиб британец Кристофер Дилнот — его убили сослуживцы из 59-й бригады. По одной из версий причиной мог стать долг, а по другой — алкоголь во время празднования дня рождения наемника.

Также под Запорожьем погиб англичанин Дэниел Берк — его тело нашли в канализации рядом со стрельбищем со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями. Его застрелил другой наемник — перед исчезновением Берк звонил спонсору и заявил, что идет в тир.

Под Краматорском был убит другой англичанин, а в Киеве на съемной квартире обнаружили шведского наемника. Последний должен был через несколько дней возвращаться с заработанными деньгами.

Колумбийцы на Украине являются «особой» историей. Их больше, чем остальных — президент Колумбии Густаво Петро называл цифру в 7 тысяч человек. Ежегодно в стране на пенсию выходят более 10 тысяч военных, которым необходимо сводить концы с концами. Кроме того, на Украину едут боевики наркокартелей.

«Они держались только между собой, остальных ни во что не ставили. Некоторые раньше служили в колумбийском спецназе или полиции. Но было и много выходцев из наркокартелей», — комментировал ситуацию с колумбийцами один из голландских наемников.

Украинский волонтер Роман Доник писал о колумбийцах, что они приехали не воевать. В случае опасности они снимались с позиции подразделениями, отказывались выезжать на боевые задачи, расформировывали легионы.

Мексиканские спецслужбы предупреждали Украину, что некоторые мексиканцы едут туда с целью освоить передовые навыки в использовании дронов и передать их затем картелям. Однако расследование СБУ показало, что занимаются этим и колумбийцы, которые игнорировали другие занятия, кроме обучения работе с дронами.

Колумбийцы «утилизируются» как и другие наемники. По данным МИД Колумбии, официально погибли 300 человек, однако неофициально их больше — многие числятся пропавшими без вести. В декабре 2025 года в колумбийской столице Боготе прошла демонстрация родных пропавших без вести на Украине, которые требовали от властей выяснить судьбу их близких.

В марте 2026 года президент Колумбии утвердил принятый парламентом закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. В результате колумбийцы, находящиеся на Украине, не могут вернуться на родину. Теперь с ними жить придется украинцам, а значит стрельбы и поножовщины с участием иностранных наемников в украинских городах станет еще больше.