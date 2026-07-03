Назван тип БПЛА, который использовали ВСУ при ударе по рынку в Токмаке

Украинские войска ударили по рынку в Токмаке Запорожской области двумя ударными беспилотниками типа Baton. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

«ВСУ нанесли целенаправленные удары по рынку в разгар дня двумя ударными беспилотниками типа Baton», — уточнили в оперслужбах.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Как уточнил губернатор, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее дроны ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области.