Взрыв прогремел в Сумах

В четверг, 2 июля, в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

В сообщении отмечается, что звуки взрыва были слышны в черте города. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

РИА Новости отмечает, что на момент взрыва тревога была объявлена в некоторых районах Сумской области.

В Павлограде и Сумах прогремели взрывы

До этого сообщалось о взрыве в Днепропетровске. Воздушная тревога также была объявлена в четверг в Киеве. РИА Новости сообщало, что часть абонентов в Киеве, а также в Сумской и Харьковской областях осталась без электричества.