Шесть беспилотников сбили над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Александр Дрозденко.

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«Боевая работа продолжается», — написал глава региона. Сведений о возможных повреждениях а также о том, над какими районами были сбиты беспилотники, он не привел.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Как отметил Дрозденко, возможно понижение скорости мобильного интернета.

1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в городе Пензе, находящемся в 700 километрах от границы. На одном из предприятий в результате атаки ранения получили два человека.