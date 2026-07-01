Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что в Киеве расположено множество потенциальных военных целей для ракеты «Орешник», включая центры принятия решений и оборонные предприятия. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Липовой прокомментировал сообщения СМИ, что США предупредили Киев о комбинированном ударе в ближайшие трое суток. Генерал-майор отметил, что в украинской столице сосредоточена инфраструктура, координирующая боевые действия и атаки на российские регионы. Речь идет о зданиях офиса Владимира Зеленского, генштаба ВСУ, военной разведки и других ключевых ведомств.

«Достойных для удара «Орешником» целей в Киеве достаточно», - подчеркнул Липовой.

Он добавил, что ликвидация одного из главных центров управления неизбежно парализовала бы действия ВСУ. Генерал-майор заявил, что на передовой у ВСУ возникнет хаос из-за нарушения координации и потери связи со штабами. Пока украинское руководство будет пытаться восстановить цепочки командования, армия потеряет боеспособность, подчеркнул военный.

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Липовой отметил, что в Киеве есть заводы и мастерские, которые работают напрямую на нужды военно-промышленного комплекса Украины и выпускают дроны. Генерал-подчеркнул, что военно-промышленные объекты подлежат уничтожению в первую очередь.