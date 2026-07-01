Российские военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» при помощи ударных дронов уничтожили украинскую буксируемую гаубицу «Богдана-Б» в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода БПЛА с позывным Барс.

155-миллиметровая САУ была замаскирована в специально оборудованном капонире в лесу. Но в ходе атаки российскими FPV-дронами с осколочно-фугасной частью цель была полностью уничтожена.

Барс подчеркнул, что огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет Армии России двигаться вперед в зоне специальной военной операции.

Ранее российский стрелок 6-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган раскрыл правду о солдатах ВСУ.