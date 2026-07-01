Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в эфире YouTube-канала, что российские войска продолжают продвигаться вперед, нанося Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительный ущерб, тогда как европейские страны по-прежнему заявляют о возможной победе Украины.

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«Украина потеряла большую часть армии, и <…> русские продвигаются вперед. Но в Европе говорят, что теперь мы победим Россию. Это уму непостижимо», — отметил эксперт.

Вместе с тем профессор предостерег европейцев от провокаций в отношении России. По его мнению, в современной западной политике ощущается нехватка взвешенного подхода.

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Сакс выразил мнение, что попытки провоцировать ядерную сверхдержаву являются крайне опасной стратегией, отметив, что особенно активно подобную линию проводят небольшие государства, в том числе страны Балтии.

«Эти люди рискуют нашими жизнями», — заключил он.

Ранее Сакс заявил, что поведение Прибалтики по отношению к России неприемлемо. Он возложил основную ответственность на Европу. По его мнению, «она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию».