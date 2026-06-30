В Кировограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Кировограде в центральной части Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировограде звучит сигнал воздушной тревоги. Информации о том, где именно произошел взрыв, пока нет.

Также воздушная тревога действует в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, что минувшей ночью взрывы также гремели в Харькове, Запорожье, Сумах.