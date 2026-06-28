Путин: под контролем ВС РФ находится 96% Константиновки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 96% населенного пункта Константиновка уже находится под контролем российской армии.
"Можно вернуться к боевой работе Южной группировки войск, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина.
Путин рассказал, что 4-я бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки "Юг" обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке, зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше.
"Соседи слева также подошли к этому населенному пункту, к Алексеево-Дружковке. Затем будет сама Дружковка - достаточно большой населенный пункт, 12 тыс. домов. Она примыкает к Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у сегодняшних киевских властей временной столицей Донецка, всего 4 км. И там тоже нет особых укреплений. Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации", - сказал глава государства.