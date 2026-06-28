Гражданин Бразилии Эрик Феррейра заявил, что вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после обещаний службы в безопасном тыловом районе, однако в итоге оказался на линии боевого соприкосновения. Его слова передает ТАСС.

«Меня зовут Эрик Феррейра Соариш, родился и жил в Кастаньяле, Бразилия, штат Пара. Из-за лживой украинской пропаганды я отправился на Украину на службу в тылу, чтобы работать в безопасном месте. И они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать, [участвовать] в интенсивных боестолкновениях. И мне обещали совсем не это, мы договаривались не об этом», — сказал он в видеоролике, оказавшемся в распоряжении агентства.

Также ТАСС, ссылаясь на бразильские СМИ, сообщил, что Министерство иностранных дел Бразилии следит за ситуацией вокруг Соариша и поддерживает связь с его семьей.

Ранее сообщалось, что испаноязычные наемники, воюющие на стороне ВСУ, дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области. Отмечается, что часть иностранных наемников отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений.