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Ракеты атаковали несколько районов Киева

Газета.Ru

Минувшей ночью Киев подвергся серии ракетных ударов, после чего над городом поднялись столбы дыма. Об этом сообщает украинский паблик "Киев реальный".

Ракеты атаковали несколько районов Киева
© Газета.Ru

Сразу в нескольких районах города объявляли воздушную тревогу. В частности, в Дарницком районе после удара возникло несколько очагов пожаров.

По информации ряда украинских СМИ, был прилет крылатых ракет "Искандер-К", гиперзвуковых "Цирконов" и ударных БПЛА "Герань".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы также произошли в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В частности, губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что ракеты ударили по Основянскому району Харькова. В Харькове повреждено предприятие, в других районах - автозаправочные станции, объект железнодорожной инфраструктуры и др., рассказал Синегубов.

Накануне Минобороны РФ показало кадры удара "Гераней" по украинским МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Два истребителя были уничтожены.