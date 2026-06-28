Ракеты атаковали несколько районов Киева

Минувшей ночью Киев подвергся серии ракетных ударов, после чего над городом поднялись столбы дыма. Об этом сообщает украинский паблик "Киев реальный".

Сразу в нескольких районах города объявляли воздушную тревогу. В частности, в Дарницком районе после удара возникло несколько очагов пожаров.

По информации ряда украинских СМИ, был прилет крылатых ракет "Искандер-К", гиперзвуковых "Цирконов" и ударных БПЛА "Герань".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы также произошли в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В частности, губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что ракеты ударили по Основянскому району Харькова. В Харькове повреждено предприятие, в других районах - автозаправочные станции, объект железнодорожной инфраструктуры и др., рассказал Синегубов.

Накануне Минобороны РФ показало кадры удара "Гераней" по украинским МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Два истребителя были уничтожены.