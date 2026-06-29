На Украине испугались ядерной войны. Как заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев, Киев должен добиться мира с Россией, чтобы не допустить ядерной эскалации.

«Считаю, что наша общая задача – не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — подчеркнул депутат.

По его словам, для страны, которая до сих пор переживает последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), недопустимо и цинично спекулировать на тему ядерного удара.

Ранее экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал высказывание Светланы Павелецкой, супруги экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Она заявила, что применение ядерного оружия против Украины будет означать, что «Киев уже почти победил». Соскин назвал эту позицию опасной именно в силу ее абсурдности.