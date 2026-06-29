Украина выпустила беспилотники по Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенных по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее о масштабных последствиях атаки ВСУ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, за входящим в состав города селом Черноречье вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. Также зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах.