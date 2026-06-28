Трамп прокомментировал удары ВВС США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что американская военная авиация нанесла удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, эти действия стали ответом на очередное нарушение режима прекращения огня со стороны Тегерана.

Ранее иранские СМИ уже информировали об ударах на острове Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование США подтвердило, что нанесло удары по многочисленным целям в Иране в ответ на атаку на коммерческое судно.

Ранее сообщалось, что удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана.