Появились подробности обстрела Ирана

Телеканал Press TV со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB сообщил, что несколько снарядов попали в населённый пункт на иранском острове Кешм - в деревню Масен.

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"Корреспондент IRIB на острове Кешм сообщил, что несколько снарядов попали в деревню Масен на острове Кешм", - пишет издание.

Ранее обозреватель Axios Барак Равид написал в социальной сети X, что вооружённые силы США наносят удары по иранским объектам в ответ на утреннее нападение Тегерана на коммерческий танкер.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что считает рамочное соглашение с Ливаном историческим шагом, однако предупредил, что его реализация будет сопровождаться серьёзными трудностями.