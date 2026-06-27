«Пират» из Одессы умер после мобилизации

Житель Одессы, которого местные знали по необычному образу — он регулярно появлялся на улицах города в костюме пирата, — умер после того, как был мобилизован и направлен в учебный центр.

По данным украинских СМИ со ссылкой на местные паблики и соцсети, мужчину призвали на военную службу и отправили на подготовку. Там, во время прохождения обучения, он скончался при неуточнённых обстоятельствах.

В публикациях отмечается, что в городе он был довольно узнаваемой фигурой благодаря своему внешнему виду и поведению. В соцсетях также упоминается, что мужчина сам позиционировал себя как «гей-медведь» и активно вел онлайн-страницы.

Официальные подробности о причинах смерти и обстоятельствах произошедшего пока не раскрываются.