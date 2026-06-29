КСИР ударил по восьми базам США

Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что иранские военные нанесли удары по восьми американским базам на территории Кувейта и Бахрейна. Это стало ответом на атаки США, которые были совершены в ночь на воскресенье.

Ранее Центральное командование вооружённых сил США подтвердило удары по иранским объектам в ответ на предполагаемую атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. В ответ иранские силы нанесли удары по нескольким местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

Отмечается, что операция проводилась совместно воздушно-космическими и военно-морскими силами КСИР с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее была названа главная проблема восстановления судоходства в Ормузском проливе.