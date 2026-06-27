В Иране отреагировали на удары США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана пообещал США скорый и решительный ответ на нанесенные ими удары. Об этом сообщает Reuters.

В КСИР заявили, что иранские военные отразили атаку в районе города Сирик.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) подтвердило удары по иранским объектам в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Целями стали склады хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, удары наносились по позициям береговых радаров.