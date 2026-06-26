ВС России ударили по Запорожью

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты украинских войск в Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, удары наносятся беспилотниками в течение нескольких часов. Над городом поднимаются столбы дыма. Подробности пока неизвестны.

Ранее российские военные поразили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Под удар также попали территориальные центры комплектования (ТЦК) и объекты в Киеве, где хранилось вооружение украинских военнослужащих.