Как только Россия полностью защитит себя от атак на отдаленные от границы регионы, линия фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) посыплется.

Скорые проблемы у противника предрек военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Решение этой проблемы [ударов по регионам России] есть и уже внедряется, и скоро проблема будет нивелирована. И вот тогда-то и посыплется вся линия фронта, как карточный домик», — заявил военкор.

Руденко подчеркнул, что Россия уже усилила удары по логистике ВСУ, а в ближайшее время число атак будет утроено.

«Уже грамотные люди на той стороне начали догадываться, что все эти победные возгласы — очередной цирк, где клоун играет роль Наполеона», — Андрей Руденко военный корреспондент.

Ранее стало известно, что ВСУ грозит обрушение фронта на нескольких участках. Причинами такого сценария, по словам специалистов, станут критическая перегрузка и накопленный ущерб.